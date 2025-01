‘Boom’ de vendas do Lancia Ypsilon Rally4 HF em toda a Europa

A Lancia celebra o seu regresso à competição com o novo Ypsilon Rally4 HF e o novíssimo Trofeo Lancia, que fará a sua estreia no Campeonato Italiano Absoluto de Ralis (CIAR) com seis provas distribuídas por cinco rondas. A estreia oficial é no lendário Targa Florio.

O Troféu inclui três categorias – Júnior (menos de 25 anos), Master (25-35 anos) e Expert (mais de 35 anos). Em jogo, um fundo de prémios total no valor de 360.000 euros com a possibilidade de o Campeão se juntar à equipa oficial da Lancia no Campeonato Europeu de Ralis (ERC) 2026.

Com mais de 80 pré-encomendas registadas a nível europeu, o Ypsilon Rally4 HF confirma-se como um sucesso comercial mesmo antes de ligar os motores.

Com o seu regresso aos ralis, a Lancia celebra o seu passado e projeta-se no futuro, reforçando a sua identidade desportiva e desenvolvendo tecnologias que serão transferidas para os automóveis de produção, como o novíssimo Lancia Ypsilon HF.

A espera acabou, o ano de 2025 assistirá oficialmente ao regresso da Lancia ao mundo da competição e dos ralis, graças ao novo Lancia Ypsilon Rally4 HF e ao inédito Trofeo Lancia, cuja primeira edição se realizará em Itália.

Na verdade, serão as rondas do Campeonato Italiano Absoluto de Ralis (CIAR) que irão batizar o novo percurso da empresa de Turim, com um calendário composto por seis provas em cinco rondas e um bom prémio final: um lugar na equipa oficial Lancia no Campeonato Europeu de Ralis de 2026, se o Campeão for um Sub35!

Um prémio único no panorama tricolor, que visa reintegrar os jovens em contextos internacionais de alto nível.

O prémio vem juntar-se ao já rico prize pool no valor de 160 mil euros, que distribuirá um valor de 22,5 mil euros em cada ronda. Com as inscrições ainda encerradas, mais de 80 Lancia Ypsilon Rally4 HF já foram pré-encomendados em toda a Europa. Um resultado retumbante que faz do pequeno hatchback de competição um sucesso comercial, mesmo antes da sua homologação, prevista para 1 de março de 2025.

Cada prova do calendário acolherá, no seu parque de assistência, a “Lancia Corse HF Village”, um verdadeiro coração pulsante onde pilotos, especialistas, convidados, parceiros e fãs poderão encontrar-se e descobrir todas as novidades relacionadas com a marca que, com os seus 10 títulos mundiais, escreveu, mais do que ninguém, páginas memoráveis na história desta disciplina.

A Lancia estará pessoalmente envolvida como promotora do Troféu, que já encontrou o apoio de parceiros importantes como a Michelin e a Sparco. A marca de Turim será então assistida por duas importantes empresas ativas no mundo da competição: LPD Italia para a parte desportiva, técnica e logística, enquanto a Gino Motorsport se encarregará da parte das peças sobressalentes no campo de corrida.

Custos, prémios e três categorias

A taxa de inscrição para o Troféu Lancia 2025 é de 2.500 euros para toda a temporada – mas também há opções para aqueles que só desejam participar em algumas rondas – e, para além dos fatos de corrida oficiais Lancia Corse HF e do vestuário de campeonato, ambos com a marca Sparco, dá direito a cada equipa a competir tanto para a classificação geral como para uma das três categorias:

Junior, que acolherá todos os pilotos com menos de 25 anos (nascidos a partir de 1 de janeiro de 2001);

Master, que inclui todos os pilotos entre 25 e 35 anos (nascidos entre 1 de janeiro de 1990 e 31 de dezembro de 2000);

Expert, para todos os pilotos com mais de 35 anos (nascidos antes de 1 de janeiro de 1990).

Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados de cada categoria, elevando para nove o número de equipas premiadas em cada corrida. Em cada prova, os vencedores das categorias Junior e Master levarão para casa prémios no valor de 5.000 euros cada, 3.000 euros para os segundos classificados nas duas categorias, enquanto o último degrau do pódio valerá 1.500 euros em ambas as categorias. Os inscritos na categoria Expert também terão o seu próprio prémio monetário: 2.000 euros para o vencedor, 1.000 euros para o segundo e 500 euros para o terceiro.

Prémios finais, o ERC está em jogo!

O grande objetivo da Lancia é lançar os talentos da especialidade no mundo dos ralis profissionais e dar-lhes uma verdadeira oportunidade de crescimento. É por isso que o Troféu Lancia oferece a oportunidade de se tornar um piloto oficial e competir no Campeonato Europeu de Ralis de 2026 ao volante de um carro de fábrica Lancia Ypsilon Rally4 HF. Um prémio que, só por si, vale mais de 200.000 euros e que será atribuído se o Campeão Geral do Troféu for um piloto com menos de 35 anos, ou seja, inscrito na categoria Júnior ou Master.

Tradição sob o signo da novidade

As classificações do Troféu Lancia distribuirão pontos a todos os pilotos que chegarem à meta, com uma escala que recompensa os 20 primeiros classificados e concede um ponto a todos os que tiverem completado a prova, tanto na classificação geral como na das categorias.

Os pilotos do Troféu também terão de enfrentar pontos de bónus, prontos a revolucionar as classificações e o veredito final da temporada: o Melhor Intérprete, a Etapa Miki e a roleta Rally+.

O Miglior Performer recompensa a velocidade pura com 5 pontos de bónus na classificação geral para o piloto que ganhar o maior número de arranques nas etapas especiais durante o rali.

Um bónus que também será atribuído em caso de reforma antecipada: a coragem de ousar é sempre recompensada. A etapa Miki é, pelo contrário, um mergulho no passado glorioso da Lancia. É dedicada ao bicampeão do mundo Miki Biasion e atribui 3 pontos de bónus na classificação geral ao piloto que for mais rápido no último PS do rali. Força, força até ao fim!

Acredite em si próprio, poderíamos explicar a fórmula do Rally+ desta forma. Uma vez por época, cada piloto pode eleger um rali como seu “bónus” para receber pontos suplementares, na classificação geral e na classificação por categorias, se terminar no Top5 da geral no final da prova.

Booms de vendas e 6 datas

A incrível expetativa pelo regresso da Lancia ao mundo dos ralis foi confirmada pelo extraordinário sucesso de vendas do novo Lancia Ypsilon Rally4 HF, que em janeiro já registava mais de 80 pré-encomendas em todo o mundo. Um resultado francamente positivo que deixa antever um aumento das inscrições no Troféu Lancia. Para a Lancia, o sucesso comercial deve ser conjugado com a justiça desportiva e é precisamente neste sentido que deve ser vista a decisão de transferir a homologação do carro para 1 de março de 2025 e de adiar o início do Trofeo para o Rali Targa Florio, em maio. O objetivo é permitir que todos os pilotos e equipas recebam os carros e, consequentemente, comecem a ganhar experiência ao mesmo tempo, sem dar a ninguém uma vantagem de tempo.

