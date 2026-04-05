Bjorn Waldegaard fez o primeiro rali aos… cinco anos!



Não é novidade para ninguém que é de pequenino que se ‘torce o pepino’ e que esse ditado assenta como uma luva à prática do automobilismo. Por isso é normal e prática comum que muitos dos melhores pilotos tenham começado a guiar muito cedo. Mas aprender a guiar em tenra idade é uma coisa e fazer um rali é outra! E no vasto universo dos pilotos de ralis, será difícil encontrar alguém que tenha feita o seu primeiro rali mais cedo do que Bjorn Waldegaard… antes mesmo de ir para a escola! Conforme recorda, “aos cinco anos fiz o meu primeiro rali e isso só foi possível porque estava sentado no banco de trás do carro com que o meu pai fez esse rali!”. Autêntica loucura inconsequente por parte do seu progenitor? Talvez. Mas a verdade é que desde esse dia, a paixão do jovem Bjorn nunca mais parou de crescer, mesmo se só aprendeu a guiar aos 12 anos. Nessa altura, aquele que haveria de se tornar o primeiro campeão do mundo de ralis, em 1979, costumava experimentar o carro com que o seu pai treinava um troço florestal e, um ano depois de lá se ter sentado pela primeira vez “já fazia melhores tempos que ele”.