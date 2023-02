bilstein group Rallye das Camélias é a 3 e 4 de março | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana o bilstein group Rallye das Camélias, uma prova que completa este ano, 43 anos desde o início da sua realização. Este ano temos Sintra a abrir os dois dias de prova, o ‘tal’ “Chão Sagrado” que o Mundial de Ralis não pisa desde 1986. Só mesmo em testes, os carros do WRC voltaram a Sintra, em 1993.

Ao contrário do que sucedeu em 2022, quando Capuchos se realizou ao fim da tarde, início da noite, desta feita volta a ‘verdadeira’ noite de Sintra, o que permanece no imaginário dos adeptos dos ralis, por tudo o que ali se passou nessas noites nos anos 70 e 80, com duas passagens pela Lagoa Azul/Peninha, já bem de noite, e ainda o troço de Sintra – Pé da Serra na manhã de sábado. Mantêm-se os troços da zona de Mafra, este ano, o Sobral da Abelheira.

Em termos de inscritos, falta algum tempo para serem conhecidos, mas serão quase 80. Entre eles, o vencedor do ano passado, Rui Madeira, Carlos Fernandes, Gil Antunes, André Cabeças, entre muitos outros…

Horário

Sexta-feira, 3 de março

PEC1 Lagoa Azul / Peninha 1 11.48 km 20:23

PEC2 Lagoa Azul / Peninha 2 11.48 km 22:08

Assistência – Autódromo do Estoril – 45 Min 22:48

Sábado, 4 de março

PEC3 Sintra – Pé da Serra 10.10 km 09:51

PEC4 Tapada de Mafra 13.03 km 11:04

Assistência – Mafra – 30 Min 13:50

PEC5 Mafra 1 10.36 km 14:52

PEC6 Sobral da Abelheira 1 10.22 km 15:25

PEC7 Mafra 2 10.36 km 17:13

PEC8 Sobral da Abelheira 2 10.22 km 17:46