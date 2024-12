Bernardo Sousa e o Rally Series: “Acho este formato super interessante…”

Além disso, elogiou a estratégia de comunicação da organização, que prioriza meios digitais e internos para engajar o público e garantir o sucesso do formato, mostrando que o futuro do automobilismo pode ser repensado com criatividade e eficácia: “Acho este formato super interessante. Na minha opinião, há que reformular e repensar como estão os moldes dos ralis. Para muitos, são muito extensos em termos de distância e de logística e acho que se deve compactar essa logística e esse custo e aqui hoje, demonstramos com o Rally Series que é possível ter as duas coisas que gostamos: a competição e o lazer, numa zona em que podemos juntar amigos e parceiros, pois são eles que tornam isto possível.

O Rally Series é um formato inovador que foi apresentado como alternativa aos ralis tradicionais. Bernardo Sousa, piloto e embaixador do projeto, destaca a importância da inovação e da comunicação do Rally Series.

