Azores Rallye, Toyota Iberian Cup: Miguel Campos na frente | AutoSport

Está interessante a luta na prova de estreia da Toyota Iberian Cup, com Miguel Campos/Nuno Rodrigues da Silva (Toyota GR Yaris), na frente, com um avanço de 2.3s face a Ricardo Costa/Daniel Vilaça (Toyota GR Yaris RZ).

A dupla espanhola Fran Cima/Juan Luis Garcia (Toyota GR Yaris) roda no terceiro lugar a 1m05s, enquanto Kevin Saraiva/Inês Veiga (Toyota GR Yaris) são quartos a 6m22.3s.

Pelo caminho já ficaram Dani Berdomas/Brais Miron (Toyota GR Yaris), primeiros líder e Vítor Calisto/Márcio Calisto (Toyota GR Yaris), que desistiram já da parte da tarde.

Quem não arrancou foi a dupla inscrita pela Team Caetano Auto, Diogo Gago/Nélson Ramos (Toyota GR Yaris), Por razões que para já desconhecemos.

Dani Berdomás foi o primeiro líder, depois de bater Miguel Campos por 0.7s. Fran Cima ficou a 20.8s, com Ricardo Costa a 23.3s.

Na especial seguinte, Berdomás desistiu por avaria e Miguel Campos venceu com 17.2s de avanço para Ricardo Costa, com Campos a passar para a frente com 39.8s de avanço para Ricardo Costa.

Ricardo Costa venceu a PE4, ganhou 37.5s a Campos, com este último a ver reduzida a sua margem para 2.3s.