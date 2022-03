Azores Rallye: Toyota Gazoo Iberian Cup em estreia | AutoSport

O 56º Azores Rallye foi o palco escolhido para a estreia do Toyota GR Yaris que faz a base do TGR Iberian Cup, uma competição monomarca em que alinharão vários nomes de relevo no desporto automóvel ibérico.

O carro que dará os seus primeiros passos competitivos em São Miguel, tem por base o modelo com o mesmo nome da marca nipónica e foi desenvolvido em parceria com o MSi (Motor & Sport Institute) tendo como alvo a participação tanto em ralis de asfalto como de terra, numa competição organizada pela Toyota Caetano Portugal e sua congénere espanhola.

O carro tem um comprimento de 3995 mm e largura de 1805 mm para um peso que deverá rondar os 1280 kg. A motorização está a cargo dum motor de 3 cilindros em linha, com 1618 cc, e que desenvolve uma potência de 261 cavalos e um binário de 360 Nm.

A transmissão é feita às quatro rodas através dum sistema GT-Four e uma caixa manual de 6 velocidades.

Nas configurações de asfalto e terra, o veículo monta, respetivamente, jantes de 18 ou 15 polegadas e travões dianteiros de 356 ou 297 mm. Os travões traseiros são de 297 mm em ambas as configurações. O kit de competição inclui ainda o equipamento de segurança, várias peças em fibra de carbono e diferenciais autoblocantes.

Estão presentes sete pilotos na prova de abertura da Toyota Gazoo Racing.

Há boas surpresas, como é o caso de Diogo Gago/NélsonRamos (Toyota GR Yaris RZ), inscritos pelo Team Caetano Auto. O piloto algarvio, de créditos firmados, ainda não conseguiu “dar o salto”, não por falta de talento, mas sim por falta de apoios. Os seus dois triunfos no ERC3 em 2017 e 2018, são o garante que será competitivo na prova do Grupo Desportivo Comercial.

Outra boa surpresa é Miguel Campos, que foi Campeão de Portugal de Ralis…há precisamente 20 anos. Terá a seu lado Nuno Rodrigues da Silva no Toyota GR Yaris RZ.

Daniel Berdomás/Brais Mirón (Toyota GR Yaris RZ) são uma das duas duplas espanholas.

O piloto venceu a Peugeot Rally Cup Ibérica em 2019,

Fran Cima Artime /Juan Luis García Cantero (Toyota GR Yaris RZ), ex-piloto oficial Renault Sport España.

Há 19 anos, Ricardo Costa, que leva Rui Vilaça (Toyota GR Yaris RZ) ao lado, participava no Troféu Punto, regressa agora para o novo troféu, agora Toyota.

O jovem Kevin Saraiva ‘protegido’ de Ricardo Teodósio, que tem Inês Veiga ao lado no Toyota GR Yaris RZ é outra das novidades.

Victor Calisto/Márcio Calisto colocam a correr de novo, depois das Camélias o Toyota GR Yaris RZ, carro da Inside Motor, que pode mudar de mãos no futuro assim que houver interessados em alugar o carro.

Equipas:

61 Diogo Gago/Nélson Ramos

62 Campos Miguel/Nuno Rodrigues da Silva

63 Cima Artime Fran/Juan Luis Cantero

64 Daniel Berdomás/Brais Mirón Carnés

65 Ricardo Costa / Rui Vilaça

66 Kevin Saraiva /Inês Veiga

67 Victor Calisto /Márcio Calixto