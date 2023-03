Azores Rallye, Sébastien Loeb: “Não sei mesmo o que esperar” | AutoSport

Sebastien Loeb estreia-se no Azores Rallye e confessa estar “muito entusiasmado com a ideia de descobrir esta ilha que só conheço das imagens fantásticas que todos os anos vejo do rali. Não sei mesmo o que esperar! O principal objetivo vai ser me divertir. O prazer de descobrir a ilha e o rali e ainda partilhar esta experiência com a minha mulher. Tudo isto sem qualquer pressão…”

Um dos nomes maiores dos ralis, o piloto francês alinha na prova que tem lugar no final desta semana com um Skoda Fabia RS Rally2. Nove vezes campeão do mundo, Loeb tem 49 anos de idade e a sua estreia na modalidade remonta a 1997 com um Peugeot 106 Rallye. Venceu 80 ralis, esteve 120 vezes no pódio e foi o melhor em 947 classificativas do WRC. Para além dos ralis, subiu ao pódio no Dakar e nas 24 Horas de Le Mans, foi campeão mundial na Extreme E, bateu o recorde de Pikes Peak, venceu provas do World RX e, nas pistas de velocidade, do WTCC, GT Series ou Superturismo.