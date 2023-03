Azores Rallye: Sébastien Loeb começa na frente | AutoSport

Sébastien Loeb lidera o 57º Azores Rallye após vencer, na primeira ronda por Feteiras e Sete Cidades, as duas classificativas que abriram o programa da organização do Grupo Desportivo Comercial que está hoje e amanhã na estrada. Na segunda posição segue Andreas Mikkelsen, também num Skoda Fabia RS Rally2, que está a 8,3 segundos do líder. No pódio provisório está o também norueguês Ole Christian Veiby, a 15,9 segundos da frente com um Skoda Fabia Rally2 Evo.

Mais atrás e separados entre si por 2,9 segundos estão o espanhol Nil Solans, o açoriano Ricardo Moura e ainda o checo Erik Cais. A fechar o lote dos dez primeiros classificados surgem os habituais animadores do Campeonato dos Açores de Ralis, Pedro Câmara em Citroën C3 Rally2, Luis Miguel rego e Rúben Rodrigues, ambos em Skoda Fabia Rally2 Evo, e ainda Bruno Amaral, com o habitual Ford Fiesta R5. O programa da 1ª etapa inclui ainda nova passagem pelos troços cronometrados já cumpridos e ainda a prestação em Grupo Marques.