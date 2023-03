Azores Rallye: Sebastien Loeb, Andreas Mikkelsen e Ole Christian Veiby confirmados | AutoSport

A 57ª edição do Azores Rallye contará com nomes de peso. Sebastien Loeb, mítico piloto francês de ralis, nove vezes campeão do mundo de ralis, irá participar na prova Açoreana.

Esta será a primeira vez que o nove vezes campeão mundial alinhará na prova organizada pelo Grupo Desportivo Comercial que tem lugar a 31 de março e 1 de abril. O rali disputado na ilha de São Miguel marcará também a estreia de Loeb aos comandos de um Skoda. A viatura a ser utilizada é a mais recente evolução do modelo checo, um Fabia RS Rally2, cuja preparação está entregue à equipa Toksport WRT. Loeb junta-se assim a Andreas Mikkelsen (que estará ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2) e Ole Christian Veiby (que estará ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2 da espanhola Race Seven) num cartaz de luxo para a prova insular.