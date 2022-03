Azores Rallye, Rúben Rodrigues: “melhor resultado possível” | AutoSport

Rúben Rodrigues parte para o 56º Azores Rallye “com o objetivo de terminar com o melhor resultado possível nas nossas condições. No primeiro dia queremos recolher para o CAR e máximo de pontos que conseguirmos e no segundo dia, se tudo correr bem e com a sorte do nosso lado, dar continuidade ao nosso trabalho com o Citroën C3 Rally2.

Este é um rali difícil e muito longo em que as condições climatéricas, sobretudo a chuva, podem condicionar os troços cronometrados se o piso não estiver bem compacto. Esperamos retribuir o esforço de toda a equipa e patrocinadores.”

O açoriano Rúben Rodrigues, com 36 anos de idade, estreou-se nos ralis em 2009 com um Citroën Saxo. Até 2011 esteve sempre ao volante de viaturas de tração dianteira como o carro da estreia e o Citroën C2 R2 Max.

Daí e até 2016 tripulou Mitsubishi Lancer Evo IX e em 2017 passou a utilizar um Citroën DS3 R5. Nos dois anos seguintes passou a um Peugeot 208 R2 e venceu nos Açores entre os utilizadores de carros de duas rodas motrizes. Em 2021 esteve ao volante do atual Citroën C3 Rally2 e sagrou-se campeão açoriano absoluto.

Azores Rallye, Rúben Rodrigues