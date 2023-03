Azores Rallye, Ruben Rodrigues: “conseguir o máximo de pontos para o campeonato” | AutoSport

Ruben Rodrigues arranca para o 57º Azores Rallye a pensar “em conseguir o máximo de pontos para o campeonato. Nesta prova será tudo novo para nós e vamos estar em desvantagem em relação às outras equipas. Praticamente ainda não rodamos com o nosso Skoda Fabia Rally2 Evo. Não vamos cometer loucuras, veremos, troço a troço, o que podemos fazer. A lista de inscritos é excelente e, nesta fase, não sabemos ainda aonde podemos rodar. Consoante os tempos obtidos, veremos, classificativa a classificativa, que toada adotar. Queremos, sobretudo, chegar ao fim pois não temos sido muito felizes neste rali em que desistimos nos últimos anos. Esta é uma nova etapa para nós e esperamos encontrar muitas dificuldades”.

Depois duma curta participação no Rali Vieira do Minho, Rodrigues praticamente estreia em São Miguel a sua atual viatura. O piloto de 37 anos começou nos ralis em 2009 com um Citroën Saxo Cup. Desde então esteve ao volante de carros como um Citroën C2 R2 ou um Mitsubishi Lancer Evo IX, com que obteve o seu primeiro triunfo absoluto em 2014.