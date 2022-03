Azores Rallye, Pedro Câmara: “Este será um rali de teste…” | AutoSport

Pedro Câmara arranca para o Azores Rallye com um Citroën C3 Rally2 e tem como objetivo “a melhor classificação possível pois este será o primeiro campeonato que faremos na totalidade. Ainda não somos o conjunto mais rápido porque não temos tantos quilómetros como os nossos adversários. No fundo, este será um rali de teste. No sábado estaremos focados no campeonato e depois, no domingo, remos experimentar novas soluções no nosso carro, com o qual queremos ficar mais entrosados. Poder alinhar no Azores Rallye nestas condições é a concretização de um sonho e agora só falta o podermos fazer o mais rápido possível. Isso virá com o tempo. No entanto, estou confiante e sinto que estamos bem preparados.”

Pedro Câmara tem 41 anos de idade e deu os seus primeiros passos na modalidade em 2001 com um Lancia Delta HF Turbo. Utilizou essa viatura nos dois anos seguintes e entre 2004 e 2006 passou ao volante de um Toyota Celica Turbo 4wd. Em 2008 e 2009 guiou um Mitsubishi Lancer Evo VIII e depois fez uma pausa na sua carreira. Regressou em 2018 com um Skoda Fabia TDi e nas duas épocas seguintes tripulou Citroën Saxo e Mitsubishi Lancer Evo IV. No começo de 2021 fez uma prova com um Porsche 997 GT3 e no final do ano passou ao atual Citroën C3 Rally2.