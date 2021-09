Azores Rallye: Pedro Antunes desistiu | AutoSport

Tinham esperanças num bom rali, mas um aparatoso toque de Pedro Antunes/Pedro Alves (Citroën C3 Rally2) levou-os a abandonar o Azores Rallye: “Início de rali muito difícil. Com a chuva que caiu, cometemos um erro, demos um toque e partimos a transmissão e o braço do lado esquerdo. Estamos muito desapontados com a situação, precisávamos de fazer estes quilómetros para ganhar experiência. A equipa tudo fará para que regressemos amanhã”, disse.

