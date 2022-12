Azores Rallye no Tour European Rally Series | AutoSport

As próximas edições do Azores Rallye serão parte integrante da TER Series. Nascida em 2016, a Tour European Rally Series é uma competição que visa juntar provas com características únicas e reconhecidas que tenham como palco zonas com elevado interesse turístico.

Esta competição internacional, sancionada pela FIA, tem incluído eventos prestigiados, por vezes em concomitância com a presença em séries internacionais tuteladas pela federação internacional.

Rui Moniz, presidente do Grupo Desportivo Comercial e líder da comissão organizadora do Azores Rallye, congratula-se com o facto de “o TER, para além de já ter juntado provas com mérito reconhecido e muitos pilotos de nomeada, garantir aos eventos que o compõem uma grande visibilidade e promoção internacional muito focada nos destinos turísticos que os acolhem.

Esta competição permite a presença, através da televisão, comunicação social, redes sociais e outras plataformas, em mais de 150 países, divulgando as mais belas imagens das nossas ilhas nos quatro cantos do mundo”.

A TER Series 2023 desenrolar-se-á entre fevereiro e outubro e incluirá oito provas disputadas em seis países. O calendário abre com o Rally Terra Valle del Tevere (Itália) e prossegue com os ralis Sierra Morena (Espanha), Azores (Portugal), Regione Piemonte (Itália), Antibes – Cote d’Azur (França), Chablais (Suíça), Ceredigion (Reino Unido) e fecha com o Terra Sarda (Itália). Para além da competição principal, incluirá ainda campeonatos para pilotos juniores e com viaturas de duas rodas motrizes e troféus para Produção/RGT/R4 e ainda Senhoras.