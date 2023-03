Azores Rallye: Nil Solans abre a estrada, favoritos, do sexto lugar para a frente… | AutoSport

Nil Solans, ao volante de um Skoda Fabia Ray2 Evo, será o primeiro piloto na estrada no 57º Azores Rallye, prova organizada pelo Grupo Desportivo Comercial cuja partida está agendada para as 13:00 de hoje, 31 de março.

Logo atrás do espanhol arranca Pedro Câmara no seu habitual Citroën C3 Rally2, que, por sua vez, precede Bruno Câmara com um Ford Fiesta R5.

Outro piloto favorito no Campeonato dos Açores de Ralis, Rúben Rodrigues, com um Skoda Fabia Rally2 Evo, é o quarto a deixar o parque de assistência nas Portas do Mar, mesmo na frente do espanhol Pablo Diez em Skoda Fabia R5.

No seu regresso à competição, Ricardo Moura será o sexto a passar pela dupla ronda por Feteiras e Sete Cidades e ainda uma evolução por Grupo Marques.

A partir daí, será a vez de partirem Andreas Mikkelsen, Sebastien Loeb, Erik Cais, Ole Christian Veiby e Luís Miguel Rego. Os restantes concorrentes enfrentarão o primeiro dia de competição, em que apenas haverá assistência ao final do dia, pela ordem da lista de inscritos.