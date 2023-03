Azores Rallye, Luis Miguel Rego: “temos que pensar no campeonato” | AutoSport

Luis Miguel Rego avança para mais um Azores Rallye, “prova que volta a marcar mais um início de campeonato local e nos garante grande visibilidade e maior alcance promocional. Estaremos a “jogar em casa” e queremos obter um bom resultado frente aos nossos fãs, patrocinadores, amigos e familiares. Vamos medir o nosso andamento e ir vendo se é possível adotar um maior ritmo. Alguns dos nossos adversários estão desprendidos de compromissos e podem atacar à vontade. Nós temos que pensar no campeonato e fazer uma prova inteligente. Com uma lista de inscritos tão competitiva, não sabemos onde poderemos estar. No entanto, gradualmente vamos tentar ir subindo apesar de ter sempre como meta o máximo de pontos”.

O piloto navegado por Jorge Henriques num Skoda Fabia Rally2 Evo tem 32 anos de idade e a sua estreia nos ralis remonta a 2008 com um Mitsubishi Carisma GT. Entre 2010 e 2015 passou para os comandos de um Mitsubishi Lancer Evo IX, a sua primeira vitória absoluta numa prova do campeonato açoriano aconteceu em 2013 e um ano antes foi campeão regional júnior. A partir de 2016 e até 2018, utilizou um Ford Fiesta R5 e foi com essa viatura que obteve o seu primeiro título absoluto em 2018. Desde então usou várias versões de Skoda Fabia e voltou a ser campeão em 2019 e 2022.