Azores Rallye hoje na estrada: Mikkelsen, Loeb, Moura, ou uma surpresa? | AutoSport

Tem início hoje a 57ª edição do Azores Rallye, prova organizada pelo Grupo Desportivo Comercial que integra a Tour European Rally Series e marca o começo nesta temporada do Campeonato dos Açores de Ralis e Troféu de Ralis de Terra dos Açores.

A prova dirigida por Paulo Leal contempla duas etapas, divididas entre sexta-feira, 31 de março, e sábado, 1 de abril, e inclui no seu itinerário doze provas especiais de classificação.

O programa para o primeiro dia contempla a disputa da Qualificação, a decorrer na Lagoa Stage às 09:30, que permitirá aos mais rápidos escolher a ordem de partida para a primeira etapa.

A competição, propriamente dita, tem início às 13:00 e levará as 26 equipas inscritas a dupla ronda pelos troços cronometrados das Feteiras e Sete Cidades, dois nomes e traçados icónicos do rali disputado na ilha de São Miguel. A finalizar a jornada surge a primeira passagem pelo anfiteatro único do Grupo Marques.

O plantel que se apresenta à partida em Ponta Delgada, cidade anfitriã, é marcado por uma grande qualidade e inclui, entre outros, o nove vezes campeão mundial Sebastien Loeb, Andreas Mikkelsen, campeão europeu e do WRC2, e ainda o checo Erik Cais, todos ao volante de novíssimos Skoda Fabia RS Rally2. Na versão anterior do modelo, Skoda Fabia Rally2 Evo, surgem o espanhol Nil Solans, o norueguês Ole Christian Veiby e ainda o herói local, Ricardo Moura, que regressa neste evento à competição. Tal conjunto permite antever muita competição e disputa pelos muito apetecidos lugares do pódio.

No arranque de mais um campeonato açoriano da modalidade estarão presentes os principais candidatos ao título, Luis Miguel Rego e Rúben Rodrigues, ambos em Skoda Fabia Rally2 Evo, e Pedro Câmara, a bordo de um Citroën C3 Rally2. À espreita de poder confirmar a sua evolução com o Ford Fiesta R5 alinha Bruno Amaral. Aguerrida será também a competição entre os muitos concorrentes de viaturas de duas rodas motrizes elegíveis para o Troféu de Ralis de Terra dos Açores, que também tem ali o seu primeiro evento do ano.