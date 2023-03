Azores Rallye, Erik Cais: “parece um parque jurássico, não se encontra em mais lado nenhum” | AutoSport

Erik Cais estará pela terceira vez no Azores Rallye, “uma prova num arquipélago que simplesmente adoro. O espírito das pessoas e competir numa floresta que parece um parque jurássico é algo que não se pode encontrar em mais lado nenhum. Estou muito feliz por voltar. Nomes grandes como o Sr. Loeb, o Sr. Mikkelsen e outros pilotos de grande valor vão estar presentes nesta edição e é um sonho poder competir com uma viatura idêntica à deles. Todos podemos esperar grandes lutas ao longo do fim de semana. Quanto a mim, espero poder desfrutar do rali, de São Miguel e dar absolutamente o meu melhor”.

O piloto checo com um Skoda Fabia RS Rally2 tem 23 anos de idade e está nos ralis desde 2018. A estreia aconteceu com um Opel Adam mas rapidamente para o volante de um Peugeot 208 R2. No ano seguinte tripulou na maior parte das ocasiões um Ford Fiesta R2T, modelo com que realizou a sua primeira participação nos Açores e com que ganhou uma vez o ERC3. Entre 2020 e 2022 dispôs de um Ford Fiesta Rally2 MkII com que obteve os seus primeiros triunfos absolutos. Este ano já alinhou nos ralis de Monte Carlo e Serras de Fafe.