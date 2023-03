Azores Rallye dá início ao Campeonato dos Açores de Ralis: Luta a três? | AutoSport

Em semana de rali é tempo de olharmos para os focos de interesse desta prova a nível desportivo. Se na frente todos os olhos vão estar colocados nas seis presenças internacionais, onde se destacam claramente o francês Sébastien Loeb e o norueguês Andreas Mikkelsen, fato é que a “luta de galos” para o campeonato regional, leia-se, Campeonato dos Açores de Ralis, que arranca agora com a prova do Grupo Desportivos comercial e prolonga-se até outubro com o Picowines Rali.

A competição arranca agora com o Azores Rallye, realizando-se mais seis ralis até ao fim do ano.

Os detentores do título – Luís Miguel Rego e Jorge Henriques – têm forte oposição do dez vezes campeão açoriano e já vencedor absoluto do Azores Rallye, Ricardo Moura (navegado por António Costa), que, apesar de apenas correr um rali por ano, registo que mantém há alguns mais, não vai deixar perder a oportunidade de ombrear com quem já venceu o campeonato do mundo por nove vezes, nem mesmo com quem já mediu forças no Azores Rallye noutras edições.

E é aí que entram em conta os demais pretendentes ao título açoriano, quando Pedro e João Câmara poderão apresentar-se ainda mais assertivos do que no ano passado, fruto da reta final da época anterior, e Rúben e Estevão Rodrigues trazem a motivação da estreia de um novo carro, “igual” ao do campeão em título. Atento também estarão Bruno Amaral e Sancho Eiró, com um eventual deslize dos já mencionados, para mais que este rali, sendo mais curto e por isso mais “sprint”, acaba também por ser um rali de “endurance”, por isso não há só que andar rápido.

Nas duas rodas motrizes, há curiosidade para ver com Bruno Tavares irá começar esta nova temporada, porquanto o seu final de época foi também bastante forte. Mas as atenções centram-se também no que poderão fazer outros concorrentes açorianos, como é o caso de João Faria, de Rui Torres, de Rúben Santos ou até mesmo dos terceirenses Carlos Andrade e Francisco Costa. Este rali é também marcado pela presença de outras equipas, como é o caso das lideradas por Marco Soares, por Hugo Alcântara, entre outros.

Tudo para acompanhar na estrada, na televisão e na internet, durante dois dias de grandes emoções e com lutas por todas as posições da tabela de classificação geral, e das respetivas competições.

Calendário

31 de março/1 de abril Azores Rallye

21/22 de abril XXXIV Além Mar Rali – Ilha Azul

26/27 de Maio Além Mar Rali

7/8 de julho XXIII Além Mar Rali TAC

11/12 de agosto XlII Rallye Além-Mar Santa Maria

29/30 de setembro XXIV Além Mar Rali Ilha Lilás

20/21 de outubro XII Picowines Rali