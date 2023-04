Azores Rali: Sebastien Loeb chegou, viu e venceu | AutoSport

Vitória clara de Sebastien Loeb, ao volante de um Skoda Faia RS Rally2, no 57º Azores Rallye, prova da Tour European Rally Series e Campeonato dos Açores de Ralis que teve luar neste final de semana na ilha de São Miguel.

O mítico piloto francês atacou nos momentos certos e soube gerir bem a prova, à imagem do que já fez no passado. Loeb venceu as quatro primeiras especiais do primeiro dia e a partir daí foi gerindo as investidas de Andreas Mikkelsen, também em Skoda. Mikkelsen venceu cinco especiais no segundo dia, mas viu Loeb manter sempre distâncias de segurança. Uma luta que foi entusiasmando, mas que acabou por cair para o homem que liderou a prova de início ao fim.

No lugar mais baixo do pódio estará o espanhol Nil Solans com um Skoda Fabia Rally2 Evo depois de um segundo dia de competição todo ao ataque e que lhe permitiu ultrapassar três adversários.

O quarto posto ficou na posse de Ole Christian Veiby que havia acabado a primeira etapa no terceiro lugar. O melhor concorrente nacional e açoriano foi Ricardo Moura, quinto no seu regresso à competição.

