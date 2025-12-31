As mais lidas de 2025: Quando os engenheiros da Skoda se espantaram com a telemetria de Loeb
Nos ralis, além do talento dos pilotos e desempenho dos carros, a análise de dados pelos engenheiros é fundamental para extrair o máximo potencial. Com tecnologia avançada, eles interpretam padrões, ajustam estratégias e ajudam a melhorar a condução, onde cada milissegundo faz a diferença. Pilotos têm estilos distintos: alguns suaves e controlados, outros mais agressivos. Um exemplo notável é Sébastien Loeb, que no Rali dos Açores 2023 usou uma técnica única ao aplicar uma pressão muito leve no travão, evitando bloqueios das rodas e permitindo travar mais tarde, algo que os dados revelaram claramente.
Não é por acaso que Loeb é um dos melhores de sempre. Veja o artigo completo AQUI
