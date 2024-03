Arranca hoje o Campeonato de Ralis CORAL da Madeira 2024: Rali do Marítimo dá o pontapé inicial | AutoSport

O Campeonato de Ralis CORAL da Madeira 2024 vai hoje para a estrada. O calendário da competição insular abre este ano com o Rali do Marítimo, que, entre esta noite e amanhã, inclui 9 classificativas que percorrem quase na totalidade o concelho anfitrião, Machico. Para além da prova inaugural, a temporada inclui mais seis eventos, os ralis da Calheta, São Vicente, Ribeira Brava, 100 à Hora, Vinho da Madeira e Funchal/Câmara de Lobos.

A nota de destaque do ano é a ausência de Alexandre Camacho, campeão em título e piloto dominador no último ano com o Skoda Fabia Rally2 Evo com as cores da Play. Com essa ausência, parte mais tranquilo Miguel Nunes, que volta a ouvir as notas de andamento de João Paulo, navegador que esteve, até ao ano passado, muitos anos ao lado daquele piloto. Sem o seu maior opositor tradicional, Nunes poderá não ter que se aplicar a fundo com o Skoda Fabia Rally2 Evo da Lotes.

Em viaturas idênticas surgem empenhados dois pilotos que deverão lutar, em condições normais, pelos restantes lugares do pódio, João Silva e Miguel Caires.

Após a utilização do Peugeot 208 Raly4, Silva volta à classe rainha acompanhado de Luís Rodrigues, tendo em seu desfavor o facto de não estar ainda entrosado com a sua viatura ao nível do piloto de referência. Caires, após o Fabia R5, passa para o volante de uma viatura mais atualizada e competitiva.

Para além destes, também os veteranos José Camacho, Skoda Fabia R5, e Rui Pinto, Skoda Fabia Rally2 Evo, disporão de viaturas Rally2.

Paulo Mendes surge na primeira prova do ano ainda com o Porsche 991 GT3, devendo mais à frente transitar para o Porsche 992 GT3, cuja adaptação a provas de estrada ainda decorre.

De volta à Madeira, após algumas temporadas nos Açores, está Filipe Pires, sempre ao volante do Mitsubishi Lancer Evo X utilizado ao longo da última década.

Aguardada com muita expetativa é a disputa do grupo Rally4, que em 2024 incluirá um grande e forte contingente com naturais aspirações à primazia. A referência dos últimos anos, João Silva, transitou para classe superior mas neste domínio surgem alguns dos nomes mais credenciados dos ralis no arquipélago. Com Peugeot 208 Rally4 estarão presentes Vítor Sá, Artur Quintal e ainda Renato Pita, que durante o ano passará para os comandos de um Opel Corsa Rally4.

Já com os Renault Clio Rally4 competirão Rui Jorge Fernandes, Vasco Diogo Silva e Emanuel Martins, pilotos que ao longo dos anos têm estado sempre na discussão dos títulos do seu escalão. Para além da RC4, existe ainda um grupo de pilotos como Nuno Ferreira e Nuno Figueira, ambos em Renault Clio R3T, Jerónimo Silva e Gil Silva, com Citroën DS3 R3T, Pedro Macedo e Ivo Sardinha em Peugeot 208 R2 que deverão estar na discussão de posições dentro do lote dos dez primeiros. Os espetaculares Cláudio Nóbrega, Datsun 1.200, e José Jarimba, Toyota Starlet estarão igualmente em ação.

Calendário

8/9 de Março – Rali do Marítimo/Município de Machico 2024

12/13 de Abril – XX Rali da Calheta

3 / 4 de Maio Rali Município de São Vicente

7 / 8 de Junho – Rali da Ribeira Brava

12 / 13 Julho – Rali 100 à Hora

1 / 3 de Agosto Rali Vinho da Madeira

27/28 de Setembro – Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos

João Freitas Faria