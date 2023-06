Armindo Araújo: “o mais importante é conhecer o carro e perceber os seus limites” | AutoSport

Ao vencerem cinco das sete especiais disputadas, Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram a primeira etapa do Rally de Lisboa na liderança da classificação da prova organizada pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo que, este ano, ditará o vencedor da Taça de Portugal de Ralis.

A estrear o novo Skoda Fabia RS Rally 2, a dupla campeã nacional deixou excelentes indicações quanto à competitividade do carro checo. “Fizemos uma primeira etapa muito boa e estamos muito contentes com as indicações e sensações do novo carro. Ainda estamos numa fase onde o mais importante é conhecer o carro e perceber quais os seus limites, mas fazê-lo na liderança do rali é excelente. Não arriscamos nada, andamos num bom ritmo, mas acreditamos que podemos ser mais rápidos, mas para isso é preciso fazer quilómetros e este rali está a ser muito bom para esse trabalho”, começou por dizer o piloto de Santo Tirso.

Com três especiais para disputar na segunda e derradeira etapa, Armindo Araújo parte para o dia de amanhã com uma ligeira vantagem sobre o seu mais direto perseguidor e espera, por isso, uma intensa luta até final. “Nada está ganho e temos noção que não temos margem que nos permita pensar em qualquer tipo de estratégia e temos amanhã que continuar a lutar muito para conseguir a vitória na Taça que seria, sem dúvida, a melhor estreia que poderíamos ter com o novo Skoda. É nisso que nos vamos focar e dar o máximo no que falta até final”, disse ainda o líder do Rally de Lisboa.

Amanhã, domingo, serão 31,08 os quilómetros que faltam percorrer para se conhecer o vencedor de 2023 da Taça de Portugal de Ralis. Com saída marcada para as 09h30 e três especiais cronometradas pela frente, o Rally de Lisboa tem o seu final previsto para as 13h39 com a subida ao pódio no Padrão dos Descobrimentos.