Armindo Araújo estreia Skoda Fabia RS no Rali de Lisboa: “muito agradados com as sensações…” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho vão, este fim-de-semana, no Rali de Lisboa lutar pela conquista da Taça de Portugal de Ralis, numa prova que marca a estreia, a nível nacional, do novo Skoda Fabia RS Rally 2.

Com o centro nevrálgico as Docas de Pedrouços e partida junto ao Padrão dos Descobrimentos, o Rali de Lisboa será uma das provas mais mediáticas e desafiantes do ano para o Team Armindo Araújo que chega à prova organizada pelo CPKA com fortes ambições e expectativas.

“É uma grande satisfação podermos disputar um rali na capital e poder fazer parte da festa da Taça de Portugal de Ralis. É uma prova completamente nova para nós, mas pelos que pudemos ver durante os reconhecimentos tem classificativas bem interessantes e técnicas. Vamos partir para o rali com a ambição de lutar pela vitória, mas sabemos que teremos uma forte concorrência pois os principais pilotos, que disputam o CPR, estarão presentes”, começa por dizer Armindo Araújo.

Novidade absoluta, em Portugal, será a presença do novo Skoda Fabia RS Rally 2 que, após o primeiro teste efetuado na passada segunda feira, deixou boas indicações ao piloto de Santo Tirso. “É um enorme orgulho podermos ser a primeira equipa a estrear a nova versão do Fabia RS e no primeiro contato que tivemos com o carro ficamos muito agradados com as sensações transmitidas.

É verdade que o nosso objetivo é lutar pela vitória final, mas muito importante é também tirar o máximo de ilações em competição do carro e testar algumas soluções para chegarmos à primeira prova da fase de asfalto do CPR na máxima força. Temos grandes expectativas para este rali e estamos mais motivados que nunca”, afirmou ainda o campeão nacional.

Com 10 provas especiais de classificação, a disputar no dia 17 e 18 de junho, o Rally de Lisboa terá o seu início desportivo no dia 16, com a realização de uma sessão de Free Pratice e do Qualifying, em Torres Vedras. A cerimónia de partida esta agendada para o inicio da noite junto ao Padrão dos Descobrimentos.