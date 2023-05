Armindo Araújo e Miguel Correia confirmados no Rali de Lisboa | AutoSport

Depois de Luís Miguel Rego, tricampeão de Ralis dos Açores, José Pedro Fontes, agora foi a vez de Armindo Araújo e Miguel Correia serem confirmados no Rally de Lisboa, prova que é pontuável para o International Iberian Rally Trophy, Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, Desafio Kumho Asfalto, Desafio Kumho Centro e Desafio Kumho Sul, para além da Taça de Portugal. A prova sai da Expo e ruma agora a Belém, onde deve ficar o Pódio de Partida e final da prova. O Centro Operacional do evento fica na Doca de Pedrouços. Depois do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, ter organizado em 2021 e 2022 as duas primeiras edições do Rally de Lisboa, a prova passou de candidata ao Campeonato Start de Ralis em 2021, para pertencer a essa competição em 2022, e ainda do Troféu Regional Sul de Ralis, sendo agora candidata ao Campeonato de Portugal de Ralis de 2024. Resta ainda acrescentar que Miguel Correia vai igualmente participar na Rampa da Falperra, também como treino de preparação para o fase de asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis. Tendo em conta que lidera o campeonato com 20 pontos de avanço , bem precisa de boas prestações no asfalto para reforçar a sua candidatura ao título nacional de ralis.