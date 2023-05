Armindo Araújo deve estrear novo Skoda Fabia RS Rally2 no Rally de Lisboa | AutoSport

Aloísio Monteiro que o novo Skoda Fabia RS Rally2 de Armindo Araújo está prestes a sair de Mlada Boleslav, na Chéquia, com o piloto a dever estrear o novo carro no Rally de Lisboa. Ainda não é certa a participação de Armindo Araújo e Luís ramalho na prova, mas de acordo com o dono da The Racing Factory, o carro irá chegar a Portugal a tempo, a equipa vai-se preparar para as quatro provas de asfalto, Castelo Branco, Madeira, Alto Tâmega e Vidreiro, mas a primeira de todas deverá ser o Rally de Lisboa.