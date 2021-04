Os nossos colegas e amigos do Ralis Online, regressaram a velhos hábitos e lançaram o Anuário Ralis Online 2020. Depois de 2002, 2003 e 2004, aí está de novo o Anuário Ralis Online.

Com 124 páginas o Anuário Ralis Online 2020 é dividido em 9 capítulos, que na sua maioria resumem a temporada de ralis em Portugal, ao nível das provas FPAK, tendo ainda um espaço dedicado ao Mundial de Ralis.

O primeiro capítulo, que ocupa cerca de metade da edição, é sobre o Campeonato de Portugal de Ralis, tendo um espaço de 10 páginas para cada prova desta competição, com textos, muitas fotos e classificações prova a prova e do campeonato.

Ao longo dos restantes capítulos existem resumos, bastante detalhados, em textos, fotos e classificações das seguintes competições:

Campeonato de Clássicos de Ralis

Campeonato da Madeira de Ralis Coral

Campeonato Norte de Ralis

Campeonato Centro de Ralis

Peugeot Rally Cup Ibérica

Desafio Kumho

Outros Ralis

WRC

As últimas 10 páginas do Anuário Ralis Online 2020, sendo um dos seus pontos fortes, é dedicada a fotografias dos carros de todos os pilotos que participaram nas provas de ralis FPAK em 2020.

O Anuário Ralis Online 2020 está exclusivamente à venda no site www.ralisonline.net