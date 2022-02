António Pinto dos Santos: “O Rali Safari é melhor maneira de homenagear os 60 anos da Renault 4L” | AutoSport

A Renault 4L era um carro extremamente popular e António Pinto dos Santos teve a coragem da levar ao Mundial de Ralis onde participou em 11 ralis e terminou 11 vezes entre 1992 e 2000. Em 2014 reapareceu no Rallylegend, em 2015 no RallySpirit e em 2016 foi a vez do Eifel Rallye. No seu caminho, agora histórico, passou ainda pleo Rali da Córsega em 2017, aproveitou o regresso do Rali das Camélias para visitar as estradas de Sintra, há dois anos disputou o Vosges Rally Festival e agora é a vez do seu mais difícil desafio até aqui: o Rali Safari.

António Pinto dos Santos e a sua famosa Renault 4L decorada com as cores do xisto da Aldeia Histórica do Piódão, estão de regresso. O piloto de Coimbra volta a ser navegado por Nuno Rodrigues da Silva, um histórico dos ralis nacionais, campeão de Grupo N em 1995: “O projeto de participação no East African Safari Classic Rally foi a melhor maneira que encontrámos para homenagear os 60 anos da Renault 4L, o modelo ao qual estão associadas as minhas aventuras nos ralis”, sublinha António Pinto dos Santos. “Vamos alinhar com duas carrinhas ‘rejuvenescidas’, que contamos nos permitam concluir a prova e erguer a bandeira portuguesa à chegada.

Devido à extensão do rali, onde quase todos os dias teremos etapas com cerca de 700 quilómetros (300 km em troços cronometrados) teremos que manter sempre um ritmo elevado, para cumprir a média de 65 a 70 km/h obrigatória. Essa poderá ser uma das dificuldades, mas confiamos na fiabilidade e nas capacidades da Renault 4L.”

Palmarés no WRC:

2000 Rally da Acrópole Renault 4 GTL , 48º lugar

2000 Rallye Catalunya/España Renault 4 GTL, 55º lugar

2000 Rally Sueco Internacional Renault 4 GTL, 54º lugar

1999 Rallye Sanremo/Italia Renault 4 GTL , 55º lugar

1999 Neste Rally Finlândia Renault 4 GTL , 64º lugar

1999 Tour de Corse/Rallye de France Renault 4 GTL, 85º lugar

1998 Rally da Grã-Bretanha Renault 4 GTL, 82º lugar

1998 Rally da Acrópole Renault 4 GTL , 58º lugar

1998 TAP Rallye de Portugal Renault 4 GTL, 47º lugar

1997 TAP Rallye de Portugal Renault 4 GTL , 33º lugar

1992 Rallye de Portugal Vinho do Porto Renault 4 GTL , 30º lugar