Ano de mudança para Gil Antunes | AutoSport

Gil Antunes e Diogo Correia regressaram aos Ralis após uma paragem de 6 meses. Apesar do afastamento a dupla entrou no Rali das Camélias e levou o Dacia Sandero Rally 2 Kit ao segundo lugar à geral. Para Gil Antunes este foi um excelente início de ano: “Este Rali foi muito suave mas muito duro, conseguimos terminar em 2º lugar e, por isso, estou muito satisfeito. O objetivo foi cumprido! Passados 6 meses de paragem voltámos a desfrutar de um Rali, ainda para mais na nossa terra, e terminámos com um 2º lugar à geral. Estou satisfeito!”

Diogo Correia faz também um balanço muito positivo da prova: “Correu bem! Tentámos ter um bom ritmo mas sem arriscar muito e acabámos por ficar em 2º à geral, passados 6 meses sem provas e sem conduzir um carro de ralis, portanto, o objetivo da equipa foi cumprido!”

O ano de 2023 da dupla Gil Antunes e Diogo Correia está ainda por definir, mas tudo indica que será um ano de mudança e com algumas novidades.