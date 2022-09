André Lavadinho de Peugeot 208 no Rali Constálica com a Sports & You | AutoSport

Chegou a hora de um novo desafio e André Lavadinho, o jovem fotógrafo e mentor da agência @world, está de regresso aos ralis, desta vez como piloto, para guiar um Peugeot 208 R2 da Sports & You no Rali Constálica Vouzela e Viseu, este próximo fim de semana (17 e 18), formando dupla com o navegador e explorador Fábio Vasques.

“É com enorme satisfação e entusiasmo que voltarei a sentar-me ao volante de um veículo de competição, para dar asas a outra grande paixão. Mesmo quando estou a fotografar em trabalho, sinto uma grande adrenalina e vontade de ir lá para dentro… Sempre que é possível reunir as condições indispensáveis para vestir o fato de piloto, cá estarei. Objetivos para este rali? Nenhum em concreto, mas claro que vou dar o meu máximo, como sucede em tudo o que faço na vida. Quem somos nós, se não tentarmos dar sempre o nosso melhor?…”, confessa André Lavadinho.

“Agradeço ao Fábio Vasques ter aceite outro desafio da nossa amizade e ser o meu navegador”, faz questão de sublinhar André Lavadinho.

O Peugeot 208 R2 da dupla André Lavadinho/Fábio Vasques integra a estrutura da Sports & You que neste rali beirão inscreve também o consagrado Bernardo Sousa, que continua a preparar-se afincadamente para o Campeonato de Portugal de Ralis’2023 e alinhará com o Citroen C3 Rally2, desta vez navegado por Inês Veiga, e ainda Mariana Machado/Pedro Dias da Silva, a sua dupla na FPAK Júnior Team.

Esta edição do Rali Constálica Vouzela e Viseu, com a duração de dois dias, tem 9 classificativas, repartidas entre sábado (40,60 km) e domingo (37,40 km), sendo a partida dada junto da Sé Catedral, em Viseu, e o final, previsto para as 15:23 de domingo, terá como palco a chegada à Feira de S. Mateus, esperando-se uma elevada afluência de espetadores na hora da consagração dos vencedores.