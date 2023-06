André Cabeças e o Rally de Lisboa: “gosto dos troços, são muito variados…” (áudio) | AutoSport

Depois de terem vencido à geral a 1ª edição do Rally de Lisboa, em 2021, e e de triunfarem no Troféu Regional de Ralis Sul em 2022, André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo) foram este ano 11º, cumprindo o objetivo de andarem a cerca de dois segundos por quilómetro dos Rally2. Quanto à prova, o piloto gostou do figurino, “é já um rali mais completo, assemelha-se a uma prova do CPR” acrescentando que “gosto dos troços, são muito variados, só o qualifying fazia num piso que fosse mais parecido com o rali. De resto, em termos de asfalto, tem pouco grip, e o muito público estava sempre bem colocado”, disse. Ouça a entrevista.