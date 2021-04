AMSport com uma grande novidade: o Porsche 997 GT3

A nova época de 2021 está prestes a arrancar e a AMSPORT prepara a todo o gás mais uma presença nos palcos nacionais do desporto automóvel!

A aquisição de um belíssimo Porsche 997 GT3 promete deliciar miúdos e graúdos em qualquer prova que participe. Aproximadamente 450cv de potência, num motor atmosférico e tração traseira é um verdadeiro “monstro” de corridas, além disso com especificações de terra!

A primeira prova está marcada para o próximo fim-de-semana no Rali Vieira do Minho, prova pontuável para o Campeonato Norte de Ralis.

Aos comandos do Porsche 997 GT3 estará o piloto José Cruz, acompanhado por Ana Mendes no lugar de co-piloto. “É com muito entusiasmo que aguardo pelo arranque da época. É sem dúvida um carro espetacular que promete muita emoção e espetáculo!”