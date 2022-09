Almada Extreme Sprint: faltam duas semanas | AutoSport

Faltam duas semanas para o Almada Extreme Sprint. A prova realiza-se a 1 e 2 de outubro, e como habitualmente num traçado integralmente disputado nas antigas instalações da Lisnave em Almada.

A competição está aberta a todos os carros passíveis de competir em Portugal, e desenrola-se através das categorias Sprint, Regularidade, Revival Tour, Almada Electric Extreme (Regularidade), Desafio Histórico (Sprint) e ainda Desfile de Clássicos.

A pouco e pouco vão-se conhecendo detalhes do evento deste ano, e uma presença lógica e habitual é a do seu incontornável Embaixador, um homem da ‘casa’, Rui Madeira, um dos promotores do sucesso que este evento tem vindo a ter.

Com a chancela organizativa do Clube de Motorismo de Setúbal, para lá de Rui Madeira a prova já tem garantida a presença de Marco Martins e do seu espetacular MG Metro 6R4 Proto. Artur Fidalgo leva o seu Camião à prova para uma demonstração. As inscrições estão abertas e encerram a 26 de setembro.