Alexandre Camacho: ”vencer seis vezes o Rali Vinho Madeira é um grande feito” | AutoSport

Alexandre Camacho passa a ser o único piloto a conseguir seis triunfos no Rali Vinho da Madeira. O piloto madeirense, aos comandos de um Skoda Fabia Rally 2 evo terminou o rali com um avanço de 20,6 segundos para o italiano Giandomenico Basso, numa viatura idêntica: “é um triunfo fantástico, o Rali Vinho Madeira é único, o campeonato regional fica muito mais facilitado com esta pontuação, mas vencer seis vezes o Rali Vinho Madeira é um grande feito, e eu quero agradecer a todas as pessoas conhecidas e menos conhecidas, que através das redes sociais nos ajudaram com fotografias dos pisos, esta vitória também é deles, pois permitiu-nos fazer as escolhas certas, a nossa equipa a ARC Sport também está de parabéns porque nos deu um carro sempre muito bom para as condições climatéricas complicadas que se faziam sentir e com isso conseguimos atacar. O nosso batedor, o Américo Campos fartou-se de fazer quilómetros para a frente e para trás para nos dar a melhor previsão do tempo, a todo o povo da Madeira que esteve na estrada a apoiar-nos, esta vitória é também para eles”, disse Alexandre Camacho à Antena 3 Madeira.