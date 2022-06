Alexandre Camacho vence Rali da Ribeira Brava | AutoSport

Alexandre Camacho/Pedro Calado chegaram ao Rali da Ribeira Brava com o campeonato ‘tremido’, depois do abandono em São Vicente e terceiro lugar na Calheta a que se juntaram dois triunfos de Miguel Nunes/Roberto Castro, mas com a troca para o Skoda Fabia Rally2 evo as coisas entraram de imediato nos eixos e o piloto venceu o Rali da Ribeira Brava, terceira prova da competição madeirense.

Sabendo que as contas do campeonato lhe estão a sorrir, Miguel Nunes e Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) deram boa luta pelo triunfo, mas acabaram por assegurar um segundo lugar que os coloca com um avanço de 32 pontos para o segundo classificado, Filipe Freitas, com Alexandre Camacho a somar agora 47. Um grande resultado na estreia do seu novo carro para os vencedores da prova.

No terceiro posto, terminaram Pedro Paixão/João Paulo (Citroën C3 Rally2), que terminaram o rali a 24.5s da frente, um trio bem destacado da restante concorrência já que Filipe Freitas/Daniel Figueiroa (Porsche 911 GT3 Cup) terminaram em quarto a 2m43.5s, na frente de Gil Freitas/Duarte Miranda (Hyundai i20 R5), novo carro da dupla, o anterior de Pedro Paixão.

O rali foi extremamente disputado, decidido à décima nos primeiros troços e só na PE5 de nove, Camacho bateu Nunes por 2.2s e com isso alargou a margem para 3.3s, isto quando faltavam ainda quatro troços. Nunes reagiu de seguida, mas Camacho fez o mesmo e repôs a margem, aumentando-a nos dois últimos troços, vencendo com todo o mérito.

Tendo em conta que faltam ainda quatro provas, com estas trocas de carros o campeonato relança-se, sendo que antes do Rali Vinho Madeira temos ainda o Rali do Faial/Santana a meio de julho.

FOTO José Miguel Martins