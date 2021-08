Alexandre Camacho vence Rali da Madeira pela 4ª vez | AutoSport

Depois de 16 classificativas de luta ao segundo, Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) e Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) chegaram ao derradeiro troço do rali, separados por 1.7s, com Miguel Nunes a fazer um pião e a dar um toque na fase inicial do troço, danificando a suspensão traseira direita do seu carro, ‘entregando’ assim de bandeja o triunfo na prova a Alexandre Camacho, que vence a prova pela quarta vez, e desempatando o ‘resultado’ de 1-1 que existia à partida deste evento. No Rali da Ribeira Brava, Alexandre Camacho bateu Miguel Nunes por 1.4s, no Rali do Marítimo foi Miguel Nunes a triunfar, desta feita por 0.5s. Na ‘Volta à Ilha’, desta vez foi Alexandre Camacho a vencer. Mais informação dentro de momentos.