Alexandre Camacho foi 2º: “A Toyota e a Play só podem estar felizes por este resultado”

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal estreou-se nos ralis em Portugal com o Toyota GR Yaris Rally2 de Alexandre Camacho e Carlos Magalhães que no Rali da Madeira foram segundos da geral e a melhor dupla portuguesa da prova.

O desafio era grande. Camacho tentava a sétima vitória nesta prova, ao volante de um novíssimo carro, e também com um novo navegador ao seu lado. O madeirense começou o Rali Vinho Madeira numa toada cautelosa, arriscando pouco na Super Especial da Cidade do Funchal. Num troço onde nada se ganha e tudo se pode perder, Camacho optou por um ritmo menos intenso, guardado o melhor para os restantes dias do rali.

O segundo dia de prova (sexta-feira) começou com Camacho a recuperar algum tempo, sendo presença constante no top 5 das especiais da manhã. Apenas a passagem por Palheiro Ferreiro 1 (PEC 3) não correu tão bem como desejaria, perdendo um pouco mais de tempo, que foi recuperado logo a seguir, no último troço da manhã. O Toyota GR Yaris Rally2 n.º 3 terminou essa secção na quarta posição da classificação geral, a 12,6 segundos da liderança.

A secção da tarde começou bem, com Camacho a recuperar terreno para os homens da frente, beneficiando inclusive da desclassificação de um adversário que seguia na liderança. Terminou as três PEC´s da tarde sempre no top 3 e fechou o segundo dia de prova a 15,2 segundos da liderança do rali, sabendo que no dia seguinte entraria na parte do rali onde, habitualmente, é mais forte. Esperava-se um Camacho ao ataque no último dia de competição, uma oportunidade para ver do que o GR Yaris Rally2 era capaz. Nota para as evoluções constantes que foram sendo feitas na afinação do carro em busca de uma afinação que permitisse um andamento ainda melhor.

Chegou o terceiro e derradeiro dia de prova (sábado) e todo o potencial do piloto e da máquina começaram a ficar claros. A secção da manhã deu-nos um Alexandre Camacho determinado em chegar ao primeiro posto e, apesar de alguns percalços, conseguiu estar sempre nos três mais rápidos de cada especial.

Esta regularidade valeu-lhe o segundo lugar na classificação geral, no final da secção da manhã, encarando os últimos quatro troços com apenas 3,6 segundos de desvantagem para o primeiro classificado. Só nesta manhã, conseguiu recuperar 11,6 segundos para o líder, prova que a velocidade e regularidade do piloto madeirense, aliada à mais-valia do GR Yaris Rally 2, cada vez melhor, começavam a dar frutos. Camacho tinha pouco menos de 50 km para tentar chegar à vitória.

A tarde começava com Camacho a manter-se perto do primeiro posto, mantendo-se sempre entre os três pilotos mais rápidos. Na penúltima especial cedeu mais algum tempo ao seu adversário, mas entrava no último troço do rali, a Power Stage, com apenas 5,4 segundos de diferença para o primeiro classificado. Camacho tentou chegar ao triunfo, mas o líder não largou o primeiro lugar, pelo que a dupla da Toyota terminou a prova no segundo lugar à geral, sendo a melhor dupla lusa.

Foi uma boa estreia do GR Yaris Rally2, um carro que ainda dá os primeiros passos na competição, mas que já mostrou o seu potencial, e uma excelente prova de Alexandre Camacho, que vem de uma paragem algo prolongada, sendo mais uma vez muito competitivo nesta que é a “sua prova”.

“Uma satisfação muito grande. Este segundo lugar é como se fosse uma vitória. A cada dia íamos descobrindo o carro, conhecendo melhor a máquina e fazer as respetivas alterações para sermos cada vez melhores. Se tivéssemos o acerto de afinação que encontramos hoje no dia de ontem se calhar o desfecho podia ter sido diferente. Há muito desenvolvimento afazer neste carro, mas estamos muito satisfeitos. A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal e a Play só podem estar felizes por este resultado” disse Camacho no final da prova.