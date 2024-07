Alexandre Camacho e o novo Toyota GR Yaris Rally2: “o carro tem um belíssimo chassis”

Alexandre Camacho testou hoje com a Play Racing eprto de Murça o seu novo Toyota GR Yaris Rally2 com que vai correr no próximo Rali Vinho Madeira. O navegador que o acompanha é Carlos Magalhães, sendo que Camacho terá ainda novo teste já na Madeira imediatamente do início da prova.

Hoje, em Murça, falámos com o piloto madeirense, que será o primeiro português a correr com o novo Toyota GR Yaris Rally2:

Já tiveste algumas horas com o Yaris Rally2, o que achaste do carro?

É um carro de última geração, é um carro um pouco diferente do que tenho guiado até agora, para já um motor de três cilindros é um bocadinho diferente, o próprio barulho e a maneira de conduzir o carro é diferente, mas é um carro que tenho gostado de conduzir, é um recomeço, é um carro novo, estrada nova, navegador novo, estamos ao fim ao cabo a fazer um shakedown para tirar algumas ilações e sabermos para onde queremos ir, de modo a tentarmos chegar ao Rali Vinho Madeira o melhor possível”.

Como é que se processa a adaptação a um carro completamente novo? Que check list tens de fazer?

“Já temos isso mais ou menos pré-definido em reuniões que temos antes de começar o teste, obviamente, durante o teste vamos afinando suspensões, mais para baixo, mais para cima, se o carro não estiver como aquilo que estávamos à espera, mas sim, temos um plano de testes programado”

Quais são as áreas mais importantes num teste de adaptação como este?

“É tentar sentir o mais à vontade possível com o carro, este GR Yaris já deu para perceber que tem um belíssimo chassis, temos que trabalhar em algumas zonas específicas, mas é basicamente isso que estamos a fazer, temos referência de tempos do troço, mas vamos também um bocadinho pelo feeling e pelos nossos tempos de hoje, é importante sair daqui com um bom feeling e confiantes.”

O Toyota GR Yaris Rally2 é um carro muito ágil, pode ser o carro perfeito para um Rali como o da Madeira?

“O percurso do Rali Vinho Madeira é muito sinuoso, também tem algumas curvas rápidas, e é nisso que temos de trabalhar, que nos temos de focar, o carro tem que estar bom principalmente para lá, mas esta estrada tem algumas semelhanças com a Madeira, é nisso que estamos a trabalhar.”

Venceste as últimas três edições do Rali da Madeira, tens 6 vitórias desde 2017, um carro novo, por muito bom que seja, carece de adaptação, sentes que ainda assim pode lutar pela vitória e chegar à sétima?

“Os desafios são sempre bons, gosto de sempre de um bom desafio, trabalhamos sempre para dar o nosso melhor, e para tentar lutar pelos lugares cimeiros é nisso que estamos focados, fazer um bom trabalho aqui para termos um bom feeling, e depois chegarmos à Madeira, fazermos pequenos ajustes e conseguir dizer que estamos onde queremos, portanto, há ainda muito trabalho a fazer, mas pronto, vamos trabalhar o melhor possível, há um teste previsto para a Madeira, aí já podemos ver melhor como é que sentimos o carro naquelas estradas.”

Nos anos anteriores, tens lutado com o Miguel Nunes, este ano há o João Silva também, o que tens achado do campeonato até aqui?

“Tem sido um campeonato disputado tanto o Miguel como o João têm estado a um bom nível, se calhar estava à espera de mais do Miguel (Nunes) que nas provas anteriores não conseguiu entrar como queria, mas está muito competitivo, e de vez em quando, o Miguel Caires também aparece a ganhar alguma classificativa ou outra, portanto está a ser um campeonato engraçado…”

FOTO ZOOM MotorSport