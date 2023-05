Além Mar Steet Stage: Espetáculo Prometido | AutoSport

A terceira etapa do Campeonato dos Açores de Ralis e etapa final do Troféu de Ralis de Terra dos Açores, está agendada para daqui a duas semanas, nos dias 26 e 27 de maios. A organização do Grupo Desportivo Comercial volta a estar centralizada na Lagoa. O centro operacional do evento estará em 2023 na Auto Central, instalações que recebem igualmente as verificações técnicas e o parque de assistência.

A abrir o programa competitivo teremos a Além Mar Street Stage, classificativa-espetáculo com 2,59 km disputada no centro da Lagoa e que junta dois tipos de piso no seu percurso, asfalto e terra. O traçado desta prova especial foi concebido para poder proporcionar a maior espetacularidade possível ao muito público que faz sempre questão de presenciar as duas passagens, na noite de sexta-feira, às 20:00 e 21:40. No dia 26 de maio terá ainda lugar um parque de assistência de 45 minutos.

O Além Mar Rali regressa no sábado para a disputa de seis troços cronometrados, dupla passagem por Lagoa de São Brás, Coroa da Mata e Mediana. Estas são classificativas clássicas dos ralis micaelenses e que, apesar dalgumas pequenas alterações em relação ao passado recente, são bem conhecidas dos concorrentes e muitos fãs da modalidade no arquipélago. No último dia de competição os concorrentes passam três vezes pelo parque de assistência. O programa termina com o pódio, no Largo Nossa Senhora da Graça, às 17:00.