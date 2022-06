Além Mar Rali: triunfo de Rúben Rodrigues | AutoSport

Rúben Rodrigues, com um Citroën C3 Rally2, foi o vencedor do Além Mar Rali, terceira prova do Campeonato dos Açores de Ralis em que esteve no comando desde a primeira à última das nove classificativas que compuseram a organização do Grupo Desportivo Comercial.

Rodrigues reassumiu a liderança do campeonato no evento sediado na cidade da Lagoa que terminou com uma vantagem de 28,0 segundos sobre a restante caravana.

Segundo classificado, Pedro Câmara, em viatura idêntica à do vencedor, foi um dos animadores da última secção da proa dirigida por Paulo Leal ao ser o mais rápido em três provas especiais, de entre as quais a segunda passagem por Lagoa 500 Anos, que era a power stage deste rali. O lugar mais baixo do pódio foi para Luis Miguel Rego com um Skoda Fabia Rally2 Eo em que sofreu u furo na classificativa de abertura, Lagoa Stage, e ainda teve uma ligeira saída de estrada na primeira vez que se evoluiu em Pico da Cova/Macela.

Bruno Amaral foi quarto classificado na frente de Gilberto Ferreira, vencedor do Troféu de Ralis de Terra dos Açores, competição que teve o seu término nesta prova que marcou também o final da fase naquele tipo de piso no campeonato do arquipélago. As sexta e sétima posições ficaram na posse do regressado Sérgio Silva, com um Renault Clio R3T, e João Faria, no habitual Peugeot 206 RC. O lote dos dez primeiros classificados incluiu ainda Ricardo Silva e Filipe Marques, ambos em Citroën Saxo, e Rui Torres com Ford Escort Mk II.

