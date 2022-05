Além Mar Rali: Muita luta na frente do Campeonato dos Açores de Ralis | AutoSport

Começam a ser conhecidos pormenores sobre a terceira prova do Campeonato dos Açores de Ralis, a edição de 2022 do Além Mar Rali, uma organização do Grupo Desportivo Comercial, evento que encerrará igualmente a fase de terra desta competição.

O Grupo Desportivo Comercial fez saber que o rali será disputado em dois dias, em que no primeiro (sábado) será disputada uma super-especial denominada “Lagoa Stage” que será percorrida nos arruamentos contíguos ao Nonagon – Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel.

Para o segundo dia de prova, domingo, 5 de junho, estão reservadas oito provas especiais de classificação – dupla passagem por quatro troços, que, em conjunto, irão perfazer um pouco mais de 75 km percorridos ao cronómetro.

O Campeonato dos Açores de Ralis viu as suas primeiras duas provas serem realizadas em março, com o 56th Azores Rallye, e, depois, em abril, com o XXXIII Além Mar Rali Ilha Azul, colocando na liderança da tabela classificativa em condutores absolutos Luís Miguel Rego com apenas mais dois pontos que Rúben Rodrigues, o atual campeão em título.

Nas duas rodas motrizes, é o cabeceirense Hélder Miranda a liderar com 40 pontos, 14 mais que o segundo classificado Hélder Pimentel.