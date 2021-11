Além Mar Rali: Luís Miguel Rego venceu, Rúben Rodrigues campeão | AutoSport

Luis Miguel Rego venceu o Além Mar Rali, última prova do Campeonato dos Açores de Ralis, disputada este fim de semana na Lagoa, São Miguel. O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo venceu nove das dez classificativas que compunham a organização do Grupo Desportivo e Comercial, que terminou com uma vantagem de 39,9 segundos para a concorrência.

Na segunda posição, mas a festejar a conquista do seu primeiro título açoriano da modalidade, ficou Rúben Rodrigues, com um Citroën C3 Rally2, seguido de Pedro Vale em Mitsubishi Lancer Evo IX.

O lugar mais baixo do pódio foi mesmo um dos polos de interesse dos quilómetros finais do evento pois Henrique Moniz, a bordo de um Mitsubishi Lancer Evo VIII, tudo fez para ultrapassar Vale. O quinto posto ficou na posse de Rui Borges.

Mais info quando possível.