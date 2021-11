Além Mar Rali: Campeonato dos Açores de Ralis decide-se este fim de semana | AutoSport

O Grupo Desportivo Comercial coloca na estrada nos próximos dias 27 e 28 de novembro, a primeira edição do Além Mar Rali, última prova do Campeonato dos Açores de Ralis e do Troféu de Ralis de Terra dos Açores e que irá decidir os vencedores de ambas as competições nas suas mais variadas categorias.

No campeonato principal, e depois do seu triunfo no Picowines Rali, Rúben Rodrigues vai para a derradeira prova com 10 pontos de avanço para Luís Rego Jr. com Rafael Botelho três pontos mais atrás. Contudo, só os dois da frente ainda podem ser campeões, pois Rafael Botelho, mesmo que some 124 pontos, tem que ‘tirar’ 14 pontos do seu pior resultado, ficaria com 110, que já não chegam aos 112 de Rúben Rodrigues. O jovem piloto pode ainda ser segundo, e tem, no mínimo o terceiro lugar do campeonato, garantido.

Após 6 provas disputadas, o Campeonato dos Açores de Ralis regressa às estradas de terra da ilha de São Miguel para terminar com enorme expectativa e entusiasmo face às diversas lutas ainda em aberto, principalmente a do título absoluto em que Luís Miguel Rego, piloto do Team Além Mar, e os irmãos Rodrigues têm discutido ao segundo ao longo de todo o ano.

Foi entretanto divulgada a lista com os 22 concorrentes inscritos para o Além Mar Ral. O rol inclui os principais animadores da modalidade no arquipélago e destaca-se pela qualidade dos participantes e dos carros que tripulam. No evento que estará na estrada no sábado e domingo, 27 e 28 de novembro, evoluirão quatro viaturas R5, três Mitsubishi Lancer, um Ford Escort RS Mk II, um Ford Escort RS Cosworth e ainda as referências locais de veículos com tração dianteira.

A prova sediada na Lagoa decidirá os vencedores tanto do campeonato como do troféu, naquela que promete ser uma disputa e competição intensa. À partida estarão os dois principais interessados no título absoluto, Rúben Rodrigues com o habitual Citroën C3 Rally2 e Luis Miguel Rego, do Team Além Mar, com um Skoda Fabia Rally2 Evo, mas também Rafael Botelho com um Skoda Fabia R5 e Pedro Câmara em Citroën C3 Rally2 que discutirão os lugares do pódio e podem se intrometer naquela que se supõe a luta principal.

Já no que toca ao TRTA, a disputa prevê-se mais intensa entre os atuais principais classificados nesta competição, que no evento dirigido por Paulo Leal atribui duas pontuações e ainda um bónus aos mais rápidos em classificativa. Hugo Alcântara, em Citroën Saxo Cup, defende a liderança de Rui Torres, ao volante de Ford Escort RS Mk II, Gilberto Ferreira, tripulando Ford Escort RS Cosworth, e ainda de vários outros pilotos que ainda detêm hipóteses matemáticas de sucesso. Deste modo, estão reunidas as condições para que a prova colocada na estrada pelo Grupo Desportivo Comercial se torne em novo sucesso desportivo.

A prova, que conta com o importante apoio da Fábrica de Tabaco Estrela, integra também o recente Troféu de Ralis de Terra dos Açores onde as contas nas diversas categorias estão por fechar, aumentando a curiosidade por descobrir quem será o “campeão da terra”, sendo que o rápido Hugo Alcântara leva uma escassa vantagem sobre Rui Torres e Gilberto Ferreira.

O evento marca também a estreia de Paulo Leal como Diretor de Provas do GDC e, que em conjunto com a já experiente equipa técnica, irão fazer disputar as provas especiais bem no centro da ilha de São Miguel, em locais reconhecidamente caracterizados como técnicos, exigentes e sem margem para erros.

O centro nevrálgico do rali será na cidade de Lagoa, localidade onde se situa a sede do Grupo Desportivo Comercial e que tem acarinhado as últimas manifestações desportivas promovidas por este emblema.

Espera-se assim uma prova repleta de interesse desportivo, entusiasmo e espetacularidade, com diversas lutas ao segundo, mas acima de tudo que seja uma festa dos ralis para celebrar o regresso do Campeonato dos Açores de Ralis ao formato dos últimos anos, após um ano de interregno devido aos constrangimentos provocados pela pandemia COVID-19.