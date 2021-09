Alejandro Cachón lidera Rally Princesa de Astúrias na Peugeot Rally Cup Ibérica | AutoSport

Completa a 1ª Etapa e os primeiros 66,49 km cronometrados do Rally Princesa de Asturias, a Peugeot Rally Cup Ibérica 2021 tem a dupla asturiana Alejandro Cachón / ‘Jandrin’ na liderança, eles que foram os mais rápidos a cumprir o conjunto de 5 Especiais do primeiro dia, vencendo duas delas e vendo-lhe atribuído o melhor tempo noutra neutralizada.



Contudo, na sequência da decisão da organização de atribuir novos tempos, idênticos, aos 11 pilotos da Peugeot Rally Cup Ibérica na PE5, troço que foi cumprido por todos em ligação na sequência duma neutralização, houve alterações na classificação da copa no final da 1ª Etapa.

Atrás dos líderes perfilam-se os atuais líderes da copa Alberto Monarri / Ángel Vela e Óscar Palomo / José Pintor, a 12,3 e 12,5 segundos, respetivamente. Os melhores portugueses são Ricardo Sousa / Luis Marques, na 6ª posição, já com um atraso significativo para os líderes.



Destaque-se o facto de que o melhor Peugeot 208 Rally4 da copa ibérica ocupa uma fantástica 5ª posição à geral deste rali que, entre outros, é também pontuável para o Supercampeonato de Espanha, liderando ainda as categorias Rally 4 e das 2 Rodas Motrizes.



Sem que se registe qualquer desistência, sublinhando a robustez e fiabilidade dos 208 Rally 4, as 11 formações da Peugeot Rally Cup Ibérica regressam amanhã (sábado) à estrada, a partir das 9h00, para uma 2ª Etapa composta por 6 troços (86,02 km cronometrados).

Na sequência da Cerimónia de Partida, realizada ao início da noite de ontem frente à Catedral de Oviedo, os 11 PEUGEOT 208 Rally4 inscritos neste Rally Princesa de Asturias começaram a manhã de hoje a afinar-se e a acertar os derradeiros pormenores antes do rali ter verdadeiramente início. Para os registos ficou o melhor tempo da dupla Álvaro Muñiz / Javier Martinez alcançado no Shakedown, realizado nos 2,94 km do troço de Gijón, batendo marginalmente os seus conterrâneos Alberto Monarri / Angel Vela.

Em termos competitivos, a prova do Automóvil Club Principado de Asturias iniciar-se-ia apenas pelas 14h30 locais, saindo os concorrentes de La Manjoya para uma1ª Etapa que contemplou os primeiros 66,49 km cronometrados, divididos por 5 Especiais, um programa que reuniu animadas lutas pelos lugares da frente. Os 16,2 km de Morcín 1 definiram o primeiro escalonamento desta 4ª prova da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021, com Alejandro Cachón / ‘Jandrín’ a deixar Roberto Blach / Axel Coronado a 1,2 segundos e Álvaro Muñiz / Javier Martineza 5,8. Sextos neste primeiro troço, Ricardo Sousa / Luis Marques seriam os melhores portugueses, mas perdendo 22 segundos para os vencedores.

Seguiu-se Llanera 1 (15,98 km), onde Cachón / ‘Jandrin’ repetiram a dose, registando, não só, o melhor tempo entre os concorrentes da copa, como o 5º melhor crono no rali em termos absolutos. Óscar Palomo / José Pintor ficaram a 4,2 segundos e Alberto Monarri / Ángel Velaa 4,7. Demonstrando um menor conhecimento do terreno face aos pilotos locais, a dupla Sousa / Marques repetia o 6º melhor tempo, mas longe dos especialistas locais. Nos 2,13 km do troço-espetáculo de Oviedo, as diferenças seriam bem mais diminutas, com Muñiz / Javier Martinez a imporem-se a Monarri / Vela por um décimo de segundo e a Blach / Coronado por oito décimos. Neste troço Sousa / Marques apenas cederam 1,2 segundos, até batendo o registo dos líderes provisórios, a dupla Cachón / ‘Jandrin’, eles que abriram mão de 1,4 segundos do pecúlio acumulado.

À entrada no Reagrupamento, no final da 1ª Secção do Rali Princesa de Asturias, a geral provisória da Peugeot Rally Cup Ibérica tinha Cachón / ‘Jandrín’ na frente,Blach / Coronado no 2º (a 6,6 segundos)e Monarri / Velano 3º (a 10,1 segundos). Palomo / Pintor ficava 2,2 segundos do lugar mais baixo desse pódio provisório,mantendo Muñiz / Martinez atrás de si, a 8,1 segundos. Sousa / Marques, os melhores portugueses, acumulavam já um prejuízo de 37,6 segundos.

Após uma visita de 30 minutos ao Parque de Assistência, as 11 formações que alinharam nesta 4ª prova da copa 2021 – terceira do ano em pisos de asfalto e segunda em território espanhol – apontaram aos últimos dois troços do dia, os mesmos que haviam cumprido ao início da tarde.Na repetição de Morcín e tirando cerca de 18 segundos ao tempo registado antes, a dupla Muñiz / Martinez bateu Palomo / Pintor por 1,4 segundos e Monarri / Vela por 2,9. Mais importante, recuperavam 5,4 segundos a Cachón / Lopez que, apesar do 4º tempo, mantinham sua a liderança, agora com menor margem para os seus conterrâneos. Já a segunda visita a Llanera(15,98 km) ficaria por cumprir, devido a um acidente com outro concorrente, que levou a uma neutralização do rali, sendo atribuído o mesmo tempo a todos os pilotos da copa.

Findo este primeiro dia de batalhas nos 5 troços de asfalto a norte e sul de Oviedo, à cabeça da geral provisória da Peugeot Rally Cup Ibérica encontra-se o 208 Rally 4nº 30 de Alejandro Cachón / ‘Jandrín’, com uma vantagem de 12,3 segundos sobre Alberto Monarri / Ángel Vela– eles que lideravam os rankings de Pilotos e Navegadores antes do início desta jornada – e de 12,5 segundos sobre os actuais 3ºs classificados, Óscar Palomo / José Pintor, que ultrapassam Roberto Blach / Axel Coronado por meros 4 décimos. Os também espanhóis Álvaro Muñiz / Javier Martinez são 5ºs, a 8 segundos do 4º lugar, mantendo bem ao largo a melhor das equipas portuguesas Ricardo Sousa / Luis Marques, já a mais de 1 minuto e 18 segundos do 1º lugar. A fechar estão Santiago Garcia / Nestor Casal, fruto de um início de prova menos favorável, já a quase 4 minutos da cabeça do pelotão.

Note-se que qualquer dos vencedores dos 3 ralis já disputados este ano presente ano – Óscar Palomo no Rali Terras d’Aboboreira, Alejandro Cachón no Vodafone Rally de Portugal e Álvaro Muñiz, no Rally de Ourense – se encontram ainda em luta pela vitória neste Rally Princesa de Asturias, posição provisoriamente detida por Cachón.

1º Alejandro Cachón / ‘Jandrín’, 46m06,1s

2º Roberto Blach / Axel Coronado, a 6,9s

3º Alberto Monarri / Ángel Vela, a 7,6s

4º Óscar Palomo / José Pintor, a 8,3s

5º Álvaro Muñiz / Javier Martinez, a 15,0s.

6º Ricardo Sousa / Luis Marques, a 1m03,7s; 7º Delbin García / Hugo Varela, a 1m56,6s; 8º Miquel Socias / Alain Peña, a 1m57,0s; 9º Hugo Lopes / Tiago Neves, a 2m23,8s; 10º Kevin Guerra / Aitor Cambeiro, a 2m34,8s; 11º Santiago Garcia / Nestor Casal, a 2m44,9s.

Todos em PEUGEOT 208 Rally4.

Hoje (sábado) corre-se a 2ª Etapa composta por 3 Especiais – Santa Bárbara (14,44 km), Nava (15,15 km) e Sariego (13,42 km) – desenhadas a oeste de Oviedo e a cumprir em dupla ronda: uma de manhã (10h03, 11h01 e 12h00, respetivamente) e a segunda à tarde (15h10, 16h08 e 17h47), num total de 86,02 km cronometrados. O rali terminará pelas 19h45 na Av. de Los Ferroviários (Oviedo), no pódio de consagração. Nota: Horas em Espanha, mais uma hora do que em Portugal Continental.