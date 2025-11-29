Águeda Rali Travocar encerra temporada do FPAK Júnior Team nos Ralis

Apesar de já ser conhecido o vencedor da edição de 2025 do FPAK Júnior Team nos Ralis, o piloto açoriano Pedro Câmara, as restantes posições encontram-se em aberto e o resultado no Águeda Rali Travocar será determinante.

Pedro Câmara tem 123 pontos e procura mais uma vitória para selar com chave de ouro uma época que se tem revelado brilhante. José Coelho Lima e Luís Mendes ocupam a segunda posição com 59 pontos, seguidos de Afonso Santos com 54. Francisco Fontes é quinto com 47 e António Santinho Mendes que abandonou a competição após acidente no Rallye Vidreiro Centro de Portugal, sexto com 22.

Apesar do título já estar entregue, todos os pilotos querem terminar o ano da melhor forma possível e qualquer um deles poderá ser um justo vencedor desta última prova da temporada.

O Águeda Rali Travocar, organizado pelo Clube Automóvel de Santo Tirso, terá um total de 209,22 km, com 82,32 km cronometrados distribuídos por oito especiais. A ação arranca no sábado (dia 29), com a passagem por Valongo do Vouga (14 km) e a dupla passagem pela Super Especial de Águeda. O rali prossegue no domingo (dia 30) com a repetição de Valongo do Vouga, antes das duplas incursões pelos troços longos de Préstimo (16,61 km) e pelos troços de Águas Serranas (8,22 km). A chegada à Praça Pai Natal, em Águeda, está marcada para as 16h30.