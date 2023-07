Adruzilo Lopes e Vítor Hugo dominaram os ‘Promo’ no Rali de Castelo Branco | AutoSport

Adruzilo Lopes e Vítor Hugo dominaram no Rali de Castelo Branco a prova reservada ao Campeonato Promo de Ralis. A dupla do Mitsubishi Lancer EVO X equipado com pneus Kumho venceu todas as classificativas da segunda e decisiva etapa, terminando como largo avanço sobre os seus opositores. No 6º Desafio Kumho Portugal, Henrique Rodrigues e Daniel Rodrigues triunfaram na Divisão 1, o mesmo sucedendo com Miguel Carvalho e António Reis na Divisão 2.

O triunfo de Adruzilo Lopes no Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão 2023 foi construído com autoridade. Optando por uma entrada na prova algo conservadora, o piloto de Vizela chegou mesmo assim ao final da etapa inicial já na liderança do Campeonato Promo de Ralis. No segundo e derradeiro dia, imprimiu um forte andamento ao Mitsubishi Lancer EVO X preparado pela Domingos Sport, vencendo todas as classificativas do dia e terminando o rali com mais de um minuto sobre o adversário mais próximo.

Com mais esta vitória, a terceira da temporada, Adruzilo Lopes reforçou a liderança do campeonato, sendo cada vez mais o grande favorito ao título.

Henrique Rodrigues e Daniel Rodrigues venceram a Divisão 1 Kumho, mas não sem enfrentarem um autêntico calvário ao longo de toda a prova. O diferencial traseiro do seu Mitsubishi Lancer EVO VII partiu ainda no Qualifying. Depois, logo no arranque da primeira etapa começaram a sentir problemas nos travões, que afetaram a sua prova até ao fecho do rali.

Conseguiram ainda o 6º posto nas contas do Campeonato Promo de Ralis.

Grande rali foi o que protagonizaram Miguel Carvalho e António Reis. Sempre muito rápidos aos comandos do Peugeot 206, a dupla dominou por inteiro a luta na Divisão 2 Kumho, conseguindo ainda um lugar no pódio no Campeonato Start Centro de Ralis.

O 2º lugar na D2 foi o justo prémio para a eficácia de João Lucas e Francisco Lucas, que colocaram ainda o seu Ford Escort MKI no 4º lugar final entre os Clássicos.

Aplauso para a boa exibição da dupla feminina constituída por Daniela Lopes e Soraia Silva. Regressaram em Castelo Branco à competição, depois de uma longa paragem e foram capazes de fazer um rali em crescendo de ritmo, sem erros, coroando a sua performance com uma subida ao pódio da Divisão 2, ao garantirem o 3º lugar. Foi um prémio merecido.

Duas duplas Kumho conheceram o amargo sabor da desistência. A primeira a baquear foi a equipa constituída por João Castanheira e Carlota Teles. O seu Ford Fiesta rodou toda a 1ª etapa com problemas na caixa de velocidades, que se agravaram de forma definitiva na primeira passagem pela Super Especial de Castelo Branco, que fechava o primeiro dia de competição.

Frederico Formiga e Luís Oliveira também foram forçados a abandonar, mas na 9ª classificativa. Andaram sempre forte, mesmo prejudicados pela sua ordem de partida, que os fez mesmo ultrapassar concorrentes dentro das especiais (!) e rodavam no 3º lugar da Divisão 2 Kumho quando o seu Opel Adam teve um problema elétrico.