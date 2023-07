Adruzilo Lopes de regresso: “Adoro competir no Rali da Madeira” | AutoSport

Adruzilo Lopes regressa este ano ao Rali Vinho Madeira. Aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo X, o piloto nortenho vai realizar a sua 20ª participação: “Adoro competir nesta prova e tento sempre a incluir no meu programa. É um rali de que gosto muito por tudo o que fiz e que quero sempre repetir. Vou estar presente com o carro com que alinho no campeonato Promo e a meta é proporcionar muito espetáculo. Na Madeira existem verdadeiros apaixonados pelos ralis e tenho muitos fãs. Será também a pensar neles que darei o meu melhor.

O meu carro tem limitações face a outros mais recentes mas irei tentar, mais uma vez, dar o meu melhor”.

Vencedor do Rali Vinho da Madeira em 2001 com um Peugeot 206 WRC, Lopes tem 60 anos de idade e os seus primeiros passos na modalidade foram em 1988 com um Toyota Corolla. Esteve entre 1996 e 2001 ao serviço da Peugeot e ao volante de modelos como o 306 Maxi e 206 WRC. Para além de muitos títulos na classe e agrupamento, o piloto venceu a Taça FPAK no ano 2000, foi campeão nacional de 2RM em 2010, GT em 2016, Norte em 2021, Promo em 2022 e campeão nacional absoluto em 1997, 1998 e 2001.