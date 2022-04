ADAC Opel e-Rally Cup 2022: equipas de sete nações à partida das sete provas | AutoSport

Os preparativos para a segunda temporada da ADAC Opel e-Rally Cup estão a decorrer a grande velocidade, antecipando o recomeço da luta pelos pontos, agendada para o ADAC Actronics Rally, em Sulingen (Alemanha), na estrada a partir do dia 6 de maio. A primeira copa monomarca elétrica de ralis do mundo assume um patamar ainda mais vincado na nova temporada de 2022,superior ao do seu bem-sucedido ano de estreia.

Também o Opel Corsa-e Rally foi alvo de importantes atualizações, melhorias integradas durante a época de defeso de inverno. Um diferencial de deslizamento limitado multi-disco recentemente desenvolvido aumenta a capacidade de tração deste carro de ralis elétrico com 100 kW/136 cv, enquanto a atualização de software integrada melhora a gestão térmica da bateria de 50 kW/h. Além disso, um sistema de som modificado incrementa o apelo acústico à sua passagem.

O atrativo calendário contempla sete rondas do Campeonato Alemão de Ralis (DRM*), a que se juntam eventos complementares na Áustria, França e Holanda, potenciado pelo espectro muito internacional dos participantes. Ases dos ralis alemães enfrentam concorrentes de seis outras nações. Os alemães Lukas Thiele, Christian Lemke, Joe Baur, Max Reiter e Alexander Kattenbach, bem como o veterano holandês Timo van der Marel, são seis velhas raposas que apostam numa segunda temporada desta copa elétrica; na vertente oposta, Timo Schulz, de apenas 22 anos, estreia-se ao volante do Corsa-e Rally com o apoio da ADAC Saarland.

Mas há outros estreantes com elevadas ambições, como o sueco Calle Carlberg e o finlandês Kalle Markanen, ambos a defender as cores da experiente equipa Schmack Motorsport. Já Luca Pröglhöf, jovem (22 anos) e promissor talento austríaco de Sittendorf, vai competir com um Opel Corsa-e Rally da Opel Áustria, inscrito pela Stohl Racing. O holandês Jari van Hoof gostou tanto da modalidade no Rali Sachsen do ano passado que vai agora disputar uma época completa da copa, na equipa do seu mentor Timo van der Marel. Finalmente, a Saintéloc Racing, equipa francesa que há um ano se sagrou campeã, apresenta-se à partida com a romena Cristiana Oprea, de 30 anos, a única piloto feminina nesta ilustre lista de inscritos.

Dois Corsa-e Rally britânicos na copa e uma unidade ‘VIP’da TotalEnergies

Duas novas e interessantes inscrições são oriundas do Reino Unido. Uma delas faz-se através da marca britânica Vauxhall,que inscreve um Corsa-e Rally que será conduzido por pilotos convidados, em sistema de rotação; o outro ponto alto surge da inscrição de uma segunda unidade, recebendo até o patrocínio do Governo britânico, num projeto impulsionado por Simon Moss, que leciona gestão de desportos motorizados no Myerscough College em Bilsborrow, Lancashire, recorrendo ao conceito inovador da ADAC Opel e-Rally Cup como uma montra para os seus estudos.

Em complemento, a unidade “VIP” Corsa-e Rally da Total Energies será usada em eventos selecionados como veículo para sessões de co-drive, ou mesmo inscrito nas provas, com pilotos convidados. Parceiro tecnológico global do Grupo Stellantis, a Total Energies está a aumentar o seu envolvimento na ADAC Opel e-Rally Cup para a presente temporada.

Calendário da ADAC Opel e-Rally Cup 2022

6-7 Maio ADAC Actronics Rallye Sulingen DRM

20-21 Maio ELE Rally, Eindhoven Holanda

10-11Junho ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke DRM

14-16 Julho Rallye Weiz Áustria

19-20 Agosto ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel DRM

8-10 Setembro Rallye Mont-Blanc Morzine França

14-15 Outubro ADAC 3-Städte Rallye, Niederbayern DRM