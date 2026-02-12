ADAC Eifel Rallye Festival esgota inscrições: Lista fechada após mais de 200 pedidos

Bastaram um punhado de dias para o ADAC Eifel Rallye Festival 2026, agendado para 23 a 25 de julho em Daun, ‘transbordar’ de inscrições e ter de encerrar o seu portal de forma antecipada, depois de receber mais de 200 pedidos em apenas uma semana.

Segundo Reinhard Klein, responsável pela seleção do plantel em nome da associação Slowly Sideways, o interesse excede largamente a capacidade logística da “Rallye-Meile” na cidade, que apenas permite acolher cerca de 160 equipas. Klein admite que o entusiasmo do público e dos proprietários de carros históricos é “avassalador”, mas sublinha que a limitação de espaço obriga a tomar decisões difíceis e a recusar algumas equipas.

A edição de 2026 contará com a presença de Mats Jonsson, duas vezes vencedor do Rali da Suécia, que alinhará com a sua Toyota Celica ST165, um modelo recriado de forma original em relação ao carro com que triunfou no Mundial em 1992. O piloto sueco, que voltou a vencer em 1993 com a ST185, revelou grande expectativa em estrear‑se na Vulkaneifel, depois de anos a ouvir elogios ao cariz único do festival.