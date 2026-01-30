ADAC Eifel Rallye Festival 2026: “To the 60s and back”

O ADAC Eifel Rallye Festival, reconhecido como o maior museu itinerante de ralis do mundo, prepara-se para a sua edição de 2026, que decorrerá entre 23 e 25 de julho. O evento, sediado em Daun, na região de Vulkaneifel, anunciou a abertura oficial do portal de inscrições para o próximo dia 1 de fevereiro.

Sob o lema “To the 60s and back” (Aos anos 60 e de volta), o festival deste ano propõe uma viagem cronológica por mais de seis décadas de história da modalidade.

Limitação de inscritos e foco na autenticidade

A organização, a cargo do MSC Daun, confirmou que o número de participantes será limitado a 160 viaturas. Esta restrição deve-se à capacidade ‘física’ da “Milha dos Ralis” em Daun, onde todos os metros quadrados disponíveis são utilizados para a exposição das máquinas.

O processo de seleção dá prioridade a viaturas originais ou reproduções fiéis que tenham marcado a história dos ralis. Reinhard Klein, responsável pela seleção do plantel através da comunidade Slowly Sideways, sublinhou o entusiasmo pela receção de candidaturas que representem fidedignamente o passado do desporto.

Dinâmica do evento e apoio logístico

Para além da exposição estática em Daun, os veículos poderão ser vistos em ação nas pistas de demonstração da região de Vulkaneifel. Uma das estratégias sugeridas pela organização para otimizar o espaço e permitir a inclusão de mais automóveis de rali é a partilha de veículos de assistência entre equipas, libertando área logística na zona central do evento.